Van Dam wil geen extra belasting op vlees

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 07:21 uur | update: 07:39 uur

Staatssecretaris Martijn van Dam. Foto: Koen Suyk, ANP

BILTHOVEN - Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw voelt niets voor de invoering van een heffing op dierlijke producten, zoals vlees, kaas en zuivel. Het is niet aan de overheid om te bepalen wat de consument op zijn bord legt, zegt hij in de Volkskrant.



"Van het nut daarvan ben ik niet overtuigd. Of een pakje kipfilet 2,20 euro kost of 2,50: maakt dat echt zo veel uit? In grote supermarkten kun je sinds een tijdje alleen nog maar varkensvlees kopen met een Beter Leven­ster van de Dierenbescherming", aldus Van Dam in de krant.



"Dan kun je zeggen: dat is nog niet genoeg. Maar het is een betekenisvolle stap. En die wordt door de markt gemaakt. Als ik dat had willen afdwingen, had ik het nooit door de Tweede Kamer gekregen", stelt de bewindsman verder.



Het RIVM in Bilthoven schreef deze week in een rapport dat als Nederland zijn klimaatdoelstelling wil halen, we minder dierlijke producten zouden moeten eten. Als voorbeeld van een maatregel om de vleesconsumptie terug te dringen suggereerde het RIVM om vlees via een extra belasting duurder te maken.



Reacties van lezers Goed besluit van Van Dam. Eerste levensbehoeften duurder maken met een heffing zou een enorme fout zijn. Zeker aangezien er al veel mensen ondervoed zijn die juist te bewust en obsessief met gezond willen eten bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van de jongen die ernstig ondervoed was geraakt omdat zijn moeder een strikte veganist is, waar Jeugdzorg ging procederen om de mishandelende moeder desnoods uit de ouderlijke macht te zetten. Thomas uit Utrecht | 26-01-2017 11:58 uur Waarom zou de overheid niet mogen bepalen wat er op ons bord ligt als dat op dit moment klimaatdoelstellingen in gevaar brengt? We hebben al overconsumptie van vlees en alle onderzoeken wijzen uit dat de vleesindustrie een van de grootste vervuilers zijn ter wereld. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om 'onwetende burgers' ervan te weerhouden deze wereld niet naar de klere te helpen zodat er nog iets van overblijft voor volgende generaties. Ik zeg niet dat een extra belasting dé maatregel is, maar het idee dat we elke dag vlees moeten eten en daar vooral niet te veel voor zouden moeten betalen is een achterhaald idee. Rob uit UTRECHT | 26-01-2017 11:02 uur

