Nieuwe huurder voor V&D-distributiecentrum Nieuwegein

Het distributiecentrum in 2015. Foto: ANP

NIEUWEGEIN - Het voormalige V&D-distributiecentrum in Nieuwegein krijgt een nieuwe gebruiker. Het Duitse logistieke bedrijf Fiege neemt ruim de helft van het gebouw in gebruik. Dat meldt verhuurder WDP donderdag.



Fiege krijgt in ieder geval de komende anderhalf jaar 27.000 vierkante meter in het gebouw ter beschikking. Van daaruit wil het bedrijf klanten in Nederland gaan bevoorraden.



Na het faillissement van V&D eind 2015 kwam het pand in Nieuwegein medio vorig jaar leeg te staan.



