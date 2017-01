Kinderen hebben het vandaag voor het zeggen in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 08:11 uur | update: 11:58 uur

Ook op het provinciehuis gaan tieners aan de slag. Foto: Provincie Utrecht

UTRECHT - Kinderen nemen donderdag voor een dag de plek over van directeuren van succesvolle bedrijven in Nederland. Zo nemen ze in onze provincie het roer over bij onder andere Capgemini, de Jaarbeurs, de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Ook gedeputeerde Pim van den Berg staat zijn stoel af aan twee tieners.



In totaal doen tweehonderd kinderen in Nederland mee. Het gaat om een initiatief van JINC. Dat is een organisatie die jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt.



GOEDE VOORBEELD

JINC-directeur Daniël Roos geeft donderdag dan ook zelf het goede voorbeeld, vertelde hij in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. "Ik draag m'n plek over aan Shema. Die gaat nadenken over hoe we voor kinderen meer netwerk kunt creëren. Want het gaat tegenwoordig steeds meer om wie je kent, dan om wie je bent."



Roos' ervaringen uit het verleden laten zien dat het project erg succesvol is. "Als kinderen een dag aan het roer zijn, dan wordt het zeker geen chaos. Soms komen er zelfs leuke en verrassende dingen uit, want kinderen denken vaak anders dan volwassenen. Soms is dat een mooie toegevoegde waarde."



KLIK

"Het kan zijn dat er een klik is tussen het kind en het bedrijf. En dan is het heel mooi, want dan is het een plek waar het kind een stageplaats kan vinden. Soms is de klik er wat minder. Maar ons doel is om te laten zien hoeveel talent er rondloopt in Nederland, dat vaak niet gezien wordt. Vaak zijn dat kinderen van het VMBO of van een basisschool in een wijk waar het net wat minder gaat", zegt Roos.



Roos zegt ervoor te zorgen dat de kinderen er ook zelf wat van opsteken. "Voor ons is het een speciale normale dag, want wij doen dit soort programma's het hele jaar door. Wij zorgen er elke keer voor dat het klopt en dat het niet zomaar een uitje is, maar ook heel leerzaam."









Reacties van lezers Dat zal wel weer leiden naar zakgeldverhoging. Ach ja uit Utrecht | 26-01-2017 09:06 uur Dus als ik het goed begrijp gaan kinderen een dagje kijken of ze het net zo goed kunnen als onze bestuurders van de stad? In het geval van onze verkeerswethouder Lotje zal dat vast kinderspel worden! P. uit Utrecht | 26-01-2017 08:54 uur

