Griffioen finaliste in Melbourne

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 09:25 uur | update: 09:29 uur

Foto: ANP

WOERDEN/OUDEWATER - Jiske Griffioen heeft zich geplaatst voor de finale van het rolstoeltennistoernooi tijdens het Australian Open. De als eerste geplaatste Woerdense was in de halve finale oppermachtig tegen Sabine Ellerbrock.



De Duitse, die in de kwartfinale Diede de Groot uit Oudewater had uitgeschakeld, werd met 6-1 en 6-2 van de baan geveegd.



In de finale speelt Griffioen tegen de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht