Velgendieven zetten weer een Audi op bakstenen in Zuilen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 09:18 uur | update: 12:05 uur

De eigenaar trof haar auto aan zonder banden. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Dieven in de Utrechtse wijk Zuilen hebben opnieuw vier wielen onder een geparkeerde auto vandaan gehaald. De eigenaar van de Audi is een buurvrouw van het slachtoffer dat eerder deze week al bestolen werd.



De Audi stond geparkeerd aan de Weeresteinlaan. Donderdagochtend ontdekte de eigenaar dat de wielen van haar auto ontvreemd waren. De dieven hadden de wagen daarbij op bakstenen gezet.



In de nacht van maandag op dinsdag gebeurde iets vergelijkbaars bij een Audi die bij de Beekoeverhof stond. Dit voertuig bleek 's ochtends ook op stapels bakstenen te staan en de wielen waren weg. De eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan.



Ook in Nieuwegein werden onlangs de wielen van een Audi gestolen. Het lijkt erop dat de dieven in alle zaken uit waren op de dure velgen. Onduidelijk is nog of de diefstallen met elkaar te maken hebben.





Reacties van lezers Gaan ze nu zelf Audi's bouwen voor plof kraken, helemaal niet meer traceerbaar zo. En dan de fik er in. Heel vervelend voor de gedupeerde. Koop een Trabant, daar blijven ze wel vanaf. Placebo uit Utrecht | 26-01-2017 11:44 uur Wat kost een setje slotbouten? Der Mies uit Vleuten | 26-01-2017 10:44 uur Beetje dom, geen slotbouten gemonteeerd goed mens uit Veenendaal | 26-01-2017 10:28 uur

