Toiletdebat in Amersfoort: "Hoeveel openbare wc's heb je nodig?"

AMERSFOORT - In Amersfoort wordt donderdag gedebatteerd over het aantal openbare toiletten. Volgens patiŽntenorganisaties zijn er namelijk steeds meer van deze wc's nodig, omdat er een toename is van het aantal ouderen en mensen met chronische buikklachten.



De Maag Lever Darm Stichting in Amersfoort heeft eerder al in kaart gebracht hoeveel openbare wc's er in de Nederlandse steden te vinden zijn, zei woordvoerder Werner Tolsma donderdagochtend op Radio M Utrecht. "Amersfoort staat daarbij op de tiende plaats. 3.750 inwoners moeten daar een toilet delen. Utrecht staat op de twintigste plaats en daar moeten 4.400 mensen een openbaar toegankelijk toilet delen."



DARMONTSEKING

Uit het lijstje blijkt verder dat er in Amsterdam minder dan 3.000 mensen zo'n openbaar toilet moeten delen en in Zwolle bijna 14.000. De verschillen zijn dus groot, terwijl de aanwezigheid van de wc's belangrijk is. "Ik heb wel eens van een stomapatiŽnt gehoord dat zo'n stomazakje overstroomt als je die niet op tijd verschoont. Dan komt de inhoud in je kleren te zitten en dat is natuurlijk een onprettige situatie", aldus Tolsma.



Hij wil er dan ook alles aan doen om de situatie voor de patiŽnten en ouderen te verbeteren. "Als je een chronische darmontsteking hebt, dan is het fijn als er zo'n toilet in de buurt is. We horen heel vaak dat mensen dan niet weten waar ze terecht kunnen. Dat willen we veranderen in Nederland", stelt Tolsma.



OMRINGENDE LANDEN

In omringende landen is het aantal openbare toiletten volgens Tolsma vastgelegd in beleid, maar in Nederland niet. "Het heeft waarschijnlijk met de onbekendheid van het onderwerp te maken en daarom organiseren we vandaag deze conferentie. We zitten om de tafel met onder meer gemeenteraadsleden en andere mensen die de openbare ruimte inrichten."



Tolsma denkt dat een oplossing relatief gemakkelijk te vinden is. "Het hoeft niet veel te kosten, want er zijn veel gebouwen met wc's in Nederland. Zorg er daarom voor dat deze beschikbaar zijn en dat mensen dat ook weten."





Reacties van lezers Neem een voorbeeld aan Engeland! Verschillende toiletten staan zelfs in de wandelroutes in Cornwall, ook in de steden zijn speciale gebouwtjes gezet met meerdere WC.s Geweldig, je hoeft er niet naar te zoeken! Dat was heel fijn. En mocht het hier toch meerdere komen, laat dan in de grote supermarkten er ook een bouwen. Hier op de Leusderweg is er GEEN. Ria uit AMERSFOORT | 26-01-2017 11:11 uur

