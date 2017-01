Rechtszaak over dodelijk ongeluk op rotonde in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 10:40 uur | update: 11:18 uur

In juli kwam op de Schaerwijdelaan een fietsster onder een vrachtauto. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 3) De rotonde in Zeist. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 3) Vlak voor de rotonde wordt de weg smaller. Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

ZEIST - Een 53-jarige vrachtwagenchauffeur staat vandaag voor de rechter vanwege een dodelijk ongeluk in Zeist. Afgelopen zomer kwam op de kruising van de Schaerwijdelaan met de Oude Arnhemseweg een fietser onder zijn wielen.



De kruising is ingericht als rotonde waar zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers op de weg rijden. Veertig meter voor de rotonde staat een verkeersbord dat alle weggebruikers waarschuwt dat ze achter elkaar moeten gaan rijden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de chauffeur van de vrachtauto vlak voor de rotonde nog drie fietsers ingehaald, waarna het 74-jarige slachtoffer bij een wegversmalling haar evenwicht verloor en onder de vrachtwagen viel.



Omwonenden waarschuwen al langer voor gevaarlijke situaties bij de rotonde. Vlak voor de drukke kruising wordt de weg anderhalve meter smaller. Hoewel die inrichting bedoeld is om auto's af te remmen, zijn het met name de fietsers die in het nauw lijken te komen.



De rotonde is een paar jaar geleden aangelegd om de verkeerssituatie te verbeteren. Het kruispunt stond te boek als een van de gevaarlijkste kruisingen van Nederland. Volgens omwonenden en gebruikers van de rotonde die RTV Utrecht heeft gesproken moet er snel iets veranderen om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.



