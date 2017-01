Amersfoortse politiek inspireert CU-lijsttrekker Gert-Jan Segers

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 11:26 uur | update: 11:35 uur

Gert-Jan Segers in Den Haag. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT/DEN HAAG - Politiek leider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie kijkt regelmatig af bij zijn collega's in de Amersfoortse gemeenteraad. Dat zegt de Amersfoorter in een interview met RTV Utrecht. "Het lokale is altijd relevant voor landelijke politiek."



RTV Utrecht filmde Segers deze week tijdens een typische werkdag. "Hoi, Gert-Jan. En zeg maar je", stelt Segers hij zich voor. "Het is vandaag een beetje druk", zegt hij, doelend op nieuwe onthullingen over de Teeven-deal.



IN DEN HAAG

Nu vrijwel iedere partij een samenwerking met de PVV uit de weg lijkt te gaan worden kleinere partijen zoals de ChristenUnie belangrijker bij het vormen van een coalitie. Dat Segers over een paar maanden aan de onderhandelingstafel zit is daarom niet ondenkbaar.



De CU-aanvoerder moet de fractievergadering overslaan om met anderen de toestand rond minister Ard van der Steur te bespreken. Direct daarna wordt hij in de Haagse studio van Radio 1 verwacht. "Ik wist dat dit eraan zat te komen en dan zorg je in ieder geval dat je in Den Haag bent."



AANSPREKEN

Nadat toenmalig fractievoorzitter Arie Slob in december 2015 was vertrokken nam Segers het roer over. "Nu heb ik vaker dat mensen mij in de trein of op straat aanspreken. Dat hoort erbij", zegt de Amersfoorter.



Segers is vaker dan voorheen in Den Haag en krijgt ook meer te maken met bedreigingen en intimidatie. "Ik wilde zeggen dat dat er ook bij hoort, maar dat is niet zo. Ik leef niet in angst, maar je moet het nooit normaal gaan vinden."



THUIS

Slapen doet Segers nog steeds het liefst thuis in Amersfoort, waar hij met zijn vrouw en kinderen woont. In tegenstelling tot veel andere politieke leiders heeft hij geen appartement of tweede huisje in de Hofstad. "Ik ga iedere dag met de trein vanuit Amersfoort naar Den Haag. Als ik weet dat het laat wordt ga ik wel eens met de auto, zodat ik toch nog naar huis kan. Overnachten in Den Haag is zeldzaam."



Segers zegt de lokale politiek van zijn woonplaats nog altijd op de voet te volgen. Met name met de lokale ChristenUnie-fractie heeft hij regelmatig contact. Zij voedden hun landelijke lijsttrekker ook met ideeën en suggesties om in de Tweede Kamer te bespreken. "Het lokale is altijd relevant voor landelijke politiek", zegt hij.



Het hoge aantal echtscheidingen in de Amersfoortse wijk Vathorst baart Segers bijvoorbeeld zorgen. "In de gemeente Amersfoort kunnen mensen huwelijksondersteuning krijgen. Dat zijn verhalen die wij meenemen", zegt hij. Segers heeft in Den Haag samen met de Partij van de Arbeid een seminar georganiseerd over dit onderwerp.



GOEDE KEUZES

De komende weken draait alles om de naderende verkiezingen. Segers wil met zijn partij wel regeren, maar zelf blijft hij het liefst in de kamer. "Volksvertegenwoordiger is het allerhoogste. Dat je namens heel veel kiezers goede keuzes mag maken, dat is waar ik voor ga."



Mocht de ChristenUnie in de coalitie komen, dan worden daarom andere mensen naar voren geschoven om een ministerspost te bekleden. Segers: "Ik vind dat een politiek leider frank en vrij moet kunnen spreken. En dat doe je vanuit de Kamer, niet vanuit vak K."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht