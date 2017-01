Prinses Laurentien in Utrecht voor uitreiking taalprijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 10:01 uur | update: 13:15 uur

Laurentien zet zich al jaren in voor leesprojecten. Foto: Arie Kievit, ANP

UTRECHT - Prinses Laurentien reikt donderdagavond in TivoliVredenburg in Utrecht de TaalHeldenprijzen uit. Die prijzen zijn bedoeld voor mensen die laaggeletterdheid in Nederland proberen tegen te gaan.



De kanshebbers op de prijs zijn allemaal voorgedragen door anderen. "Het is een aanmoedigingsprijs. Dus iemand uit je omgeving heeft aangegeven dat je je goed ingezet hebt voor mensen die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen", zei Linda Kloosterboer van initiatiefnemer Stichting Lezen en Schrijven donderdagochtend op Radio M Utrecht.



Voor een op de negen Nederlanders is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat ze alles goed kunnen lezen, aldus Kloosterboer. "Je komt het op iedere hoek van de straat tegen. Dus als je wilt lezen hoe laat de bus komt, maar ook als je medicijnen moet innemen of de belastingformulieren moet invullen."



Donderdagavond wordt dus duidelijk wie de prijzen gewonnen hebben. In de jury zitten veel bekende Nederlanders, zoals Wendy van Dijk en Pieter van den Hoogenband.



