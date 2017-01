Verstappen wil geld zien van Picnic

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 11:46 uur | update: 13:19 uur

Max Verstappen tijdens de fotosessie van Red Bull Racing in Abu Dhab. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het management van Formule 1-coureur Max Verstappen heeft online-supermarkt Picnic voor de rechter gesleept. Het bedrijf begon anderhalf jaar geleden met boodschappen bezorgen in Midden-Nederland.



Om de naamsbekendheid te vergroten kwam Picnic afgelopen herfst met een pardodiefilmpje waarin de campagne van concurrent Jumbo op de hak werd genomen.



Een nep-Max Verstappen brengt daarin boodschappen rond in een autootje van Picnic. Het management en de coureur kunnen er niet om lachen en willen geld zien.



Picnic had de rechtszaak niet verwacht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. "Het ging ook helemaal niet om Max Verstappen zelf, die vooral bezig is met hard racen en dat ook heel goed doet. Als we al iets hadden verwacht, dan was dat uit de hoek van Jumbo geweest en niet vanuit die van Verstappen."



Volgens het management van Verstappen is de schade zo'n 350.000 euro.



