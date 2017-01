Brandweer Amersfoort hakt dode kat uit het ijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 12:19 uur | update: 13:06 uur

AMERSFOORT - In Amersfoort is een doodgevroren kat onder het ijs vandaan gehaald. Het beestje was door schoolkinderen in het water bij de Zeldertsedreef ontdekt.



Hun juffrouw schakelde de dierenambulance in. Het lukte de medewerkers echter niet om het ijs kapot te maken. De brandweer kreeg het uiteindelijk voor elkaar door het ijs met een hakhamer te slopen.



De dode kat is in de dierenambulance meegenomen. Medewerkers hebben via een chip de eigenaar van de poes kunnen achterhalen. De man was onaangenaam verrast over het lot van zijn huisdier.



