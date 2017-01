Brand in Breukelen, bedrijfsverzamelgebouw ontruimd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 12:31 uur | update: 12:40 uur

Foto: Peters Hotnews

BREUKELEN - In Breukelen is donderdagmorgen een bedrijfspand ontruimd vanwege brand. Het vuur ontstond in de meterkast en sloeg over naar de gang.



Op last van de brandweer moesten alle kantoren van het gebouw aan de Corridor verlaten worden. De brand was snel onder controle.



Voor zover bekend raakte niemand gewond.



