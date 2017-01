Fietser gewond na aanrijding in Kattenbroek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 12:19 uur | update: 13:20 uur

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Foto: AS Media

AMERSFOORT - Een oudere man is donderdagochtend in de Amersfoortse wijk Kattenbroek van zijn fiets gereden. Een automobiliste zag hem op de Laan der Hoven over het hoofd.



De vrouw reed met haar auto tegen de man aan. Het slachtoffer viel daardoor hard op het wegdek. Omstanders verleenden eerste hulp en daarna namen de hulpdiensten het over.



Hoe de man eraan toe is is onduidelijk.



