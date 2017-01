Lot van Hooijdonk beste jonge bestuurder

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 15:10 uur | update: 18:00 uur

Lot van Hooijdonk. Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk is uitgeroepen tot beste jonge bestuurder. Haar Utrechtse collega Victor Everhardt kreeg een eervolle vermelding omdat hij drie keer in de top 50 verscheen. De verkiezing was georganiseerd door het vakblad Binnenlands Bestuur.



De 38-jarige Van Hooijdonk is in Utrecht wethouder van GroenLinks. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuilles Verkeer en Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu. Voordat ze wethouder werd was ze adjunct-directeur van Natuur en Milieufederatie Utrecht en vervulde ze hoge posities op het ministerie van Verkeer en Waterstaat.



Vooral verkeer heeft haar passie, zegt ze in Binnenlands Bestuur. "Alles speelt zich af binnen de snelwegring en daar is al niet zoveel ruimte. De grootste uitdaging is: hoe gaan we om met de ruimtelijke schaarste en hoe houden we de stad leefbaar?" Haar antwoord: de fiets.



Volgens de jury is het bijzonder dat Van Hooijdonk wordt beschreven als 'geliefd bij vriend en vijand'. "Haar gedrevenheid levert naast concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid ook een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek op."



De beste 'oude' bestuurder is de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA). Als winnaar in de categorie best bestuurde organisatie rolde de gemeente Breda uit de bus. Alleen bestuurders konden een stem uitbrengen tijdens deze verkiezing.



Reacties van lezers @Bork uit Utrecht. ik denk het niet. twee uit | 27-01-2017 14:24 uur "Alleen bestuurders konden een stem uitbrengen tijdens deze verkiezing" zegt genoeg. Uw en mijn mening is irrelevant. Zoals gewoon in democratisch Nederland. Neem het fenomeen "Referendum". Lastig gebleken of omzeild getuige de Europese Grondwet (later toch ingevoerd als het "Verdrag van Lissabon") en recent nog Oekraine, goh wat heeft Rutte onze (!) uitspraak verdedigd.. Not. Die paar extra zinnetjes zijn toch een lachertje. Jan uit Amersfoort | 27-01-2017 14:19 uur Hoeveel is er in de kas gestort van die verkiezingsclub om haar die titel te geven. Wim uit Houten | 27-01-2017 11:12 uur Van Harte Lot, ga vooral zo door! Onze kinderen zullen je dankbaar zijn! Bork uit Utrecht | 27-01-2017 01:36 uur Mootjerds, hou jij je lekker bezig met die voetbalclub van over die hoge brug. En bemoei je dus niet met zaken waar je echt geen verstand van hebt. En kom ook wat eerder je nest uit, want je reageert meestal pas vanaf eind van de middag. Gezien al je overige ongefundamenteerde commentaren ben je een luis in de pels. Peter uit Utrecht | 26-01-2017 23:37 uur Leuk filmpje! Lot is een uitstekende wethouder. Veel mensen worden gefrustreerd door het beperken van het autoverkeer. Ergens begrijpelijk. Het is ook gewoon te druk. Deze wethouder is iemand die Utrecht juist niet vast laat lopen maar weer leefbaar maakt. Een knappe prestatie! Maarten uit Utrecht | 26-01-2017 22:40 uur Belachelijk iemand die niet uit deze stad komt en de boel naar de galemiesen helpt, zo te prijzen. Ze praat zelfs met een zachte G. Weg met die buitenstaanders die van onze stad een tweede Allepo trachten te maken Sjarel uit Utrecht | 26-01-2017 22:31 uur aan de reacties is te zien dat men totaal niet weet waar het over gaat. Het gaat in deze verkiezing net om het gevoerde beleid maar de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd. En dat heeft Lotte kennelijk goed gedaan. Was Lotte van de pvv, dan was men zeer tevreden over deze titel. mootjrds uit Utreg | 26-01-2017 21:12 uur Mevrouw van Hooijdonk is goed bezig als het aan haar ligt dan word Utrecht een fiets Provincie waar ook alleen maar zweefvliegtuigen overheen mogen komen en karren die voor getrokken worden door honden net als vroeger het word steeds gekker met mevrouw de plannen die ze voor Utrecht heeft. enes uit Utrecht | 26-01-2017 20:21 uur Wees eerlijk: Het is toch ook bewonderenswaardig! Jan uit Amersfoort | 26-01-2017 20:19 uur Doorgestoken kaart!! Krijg voorlopig geen vreten door mijn strot uit angst de boel onder te kotsen. Peter uit Utrecht | 26-01-2017 19:32 uur Lot maakt die mooie stad kapot. Kees uit Houten | 26-01-2017 19:32 uur Fortuyn zei het al: heel veel applaus voor elkaar maar ze zullen het nooit aan de burger vragen. Verder eens met twee uit | 26-01-2017 15:47 uur Utrechter uit Provincie | 26-01-2017 19:23 uur Ze is alleen maar verkozen omdat ze er zo leuk uit ziet. Piet uit Utrecht | 26-01-2017 19:20 uur jonge bestuurder Jong is zij dan wel maar heeft totaal geen band met Utrecht onder bepaalde infrastructuur veranderingen kom je niet maar je kan het ook doen met het gevoel van de stad. maar geen gevoel voor de stad hebben de meeste bestuurder van Utrecht niet. prestige heeft de overhand pas nog door de binnen kern gereden maar kende het niet meer terug guusje uit IJsselstein | 26-01-2017 18:43 uur Misschien moest ik ook maar eens wethouder worden. Als je zo spectaculair kunt falen als Van Hooijdonk en desondanks de beste kunt zijn, kan het geen moeilijke baan zijn. Thomas uit Utrecht | 26-01-2017 18:18 uur Niet te geloven, moet een hoax zijn! Ray uit Utrecht | 26-01-2017 18:13 uur "Geliefd bij vriend en vijand." Die bestuurders weten wel hoe aan te tonen dat ze het contact met de samenleving verloren zijn. Als iemand voor verdeeldheid heeft gezorgd in de stad is het Van Hooijdonk wel. René uit Bilthoven | 26-01-2017 18:12 uur Dit land is echt Zwaar ziek, niet meer te redden. Peter uit Driebergen | 26-01-2017 17:38 uur Alle hulde voor haar anti-autobeleid. Massegast uit Utrecht | 26-01-2017 17:21 uur Doe.Normaal.Utrechters. Adriaan uit Utrecht | 26-01-2017 16:58 uur Wel een voorbarige conclusie. Ik vind haar een slechte eigenwijze bestuurder. Ik als geboren en getogen Utrechter vind dat zijn mijn stadje heeft verkracht met haar werkwijze. Ook , dat hebben jullie snelfoon ondervonden komt ze als het moeilijk wordt niet het gesprek voeren. Laat haar maar gouw aftaaien naar haar geboorte plaats in het zuiden. G van Rijn uit Utrecht | 26-01-2017 16:57 uur Geliefd bij vijand? Helemaal niet, al haar verkeersmaatregelen en energie initiatieven (vuistdiep bij eneco) pakken zeer slecht uit. Ik nodig Binnenlands bestuur uit om in de praktijk te zien wat haar slechte ideeën betekenen voor de inwoners. Ik ga de stad na 30 jaar verlaten, mede door ""onze "" Lot. Eva uit | 26-01-2017 16:22 uur De gehele stad en omgeving staat de gehele dag muurvast. De Spinozaweg is door alle afsluitingen in de stad onleefbaar geworden, maar verkeer is Lotje haar passie. Ik heb nog nooit zo'n waardeloze bestuurder meegemaakt. de file uit Utrecht | 26-01-2017 16:19 uur Weet men zeker dat er geen fout is gemaakt in de kop van dit artikel, of zat de gehele familie Van Hooijdonk in de jury??? Arie edwgrim@ziggo.nl uit Utrecht | 26-01-2017 16:07 uur BRAAK!!! De laatste grammetjes vertrouwen in bestuur en politiek zijn hiermee als sneeuw voor de zon verdwenen. Het bestaansrecht van het bestuurlijke keutelclubje "Binnenlands bestuur" is met dit bewijs van onvermogen ook compleet komen te vervallen, als met droge een dergelijk discutabel wethouder ookmaar durft te nomineren....... Wachten we verder met vertrouwen af tot het volgende lijk uit de kast komt, want dat kan nooit lang duren... En op de volgende verkiezingen natuurlijk Anti-Lot uit Utr. | 26-01-2017 16:03 uur Is het alweer 1 april? Theo uit Maarssen | 26-01-2017 15:51 uur zoveel fouten,mensen niet te woord staan,praktijken die tegen oplichting aanzitten 50.000 mensen bij berekeningen weg laten om een betere uitkomst te krijgen en dan nog in de prijzen vallen. ik weet voldoende om in te schatten dat het 1 grote kliek is en de verliezers zijn wij. twee uit | 26-01-2017 15:47 uur Welverdiend! Onze stad is een stuk leefbaarder door Lot! stefan uit Utrecht | 26-01-2017 15:42 uur Ik lach mij helemaal de stuipen, dit is werkelijk toch niet te geloven! Zo onderhand de grootste stuntel die de Utrechtse politiek ooit heeft gekend en dan dit. Dit kan alléén als zij de enige kandidaat is geweest (en/of die gehele commissie stomdronken), dat dan weer wel... Erik uit Leusden | 26-01-2017 15:26 uur Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Wat een waanzin. Die verkiezing is echt niets waard als Wethouder Van Lotje Getikt de prijs wint. Zal vast een verkiezing onder GroenLinksstemmers geweest zijn. Een goede bestuurder luistert naar de bevolking en als er een ding is wat wethouder Van Lotje getikt niet doet is het luisteren naar de bevolking.... Ze dramt haar eigen visie erdoor, zonder naar andere partijen te luisteren of überhaupt logisch na te denken. Matthijs uit Utrecht | 26-01-2017 15:21 uur

