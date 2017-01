Brandweer in regio Utrecht kost 64 euro per persoon

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 15:05 uur | update: 15:22 uur

PROVINCIE UTRECHT - De veiligheidsregio Utrecht heeft op de regio Rotterdam-Rijnmond na de duurste brandweer van Nederland. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.



De korpsen in Midden-Nederland gaven in 2015 samen 81 miljoen euro uit. Alleen rond Rotterdam kost brandweer en rampenbestrijding meer geld: 89 miljoen euro. Volgens het CBS is het waarborgen van veiligheid duurder in dichtbevolkt, stedelijk gebied, waar meer huizen, meer fabrieken en meer kantoren zijn. "Daar is vaker kans dat er iets aan de hand is, zoals brand of stormschade. Dan is er ook meer professioneel personeel nodig en dat verhoogt de kosten."



De 25 veiligheidsregio's in Nederland worden voor een deel door de landelijke overheid betaald, maar de belangrijkste geldstroom komt van de gemeenten, zegt het CBS. In totaal betaalden die in 2015 1,057 miljard euro aan de brandweer. Dat is 63 euro per hoofd van de bevolking. Inwoners van de provincie Utrecht waren één euro per persoon meer kwijt.



De afgelopen vijf jaar zijn de totale kosten van de brandweer met 6 procent gedaald. Het totaalbedrag ligt nog wel hoger dan tien jaar geleden, toen er 725 miljoen euro werd uitgegeven.



Reacties van lezers Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een flink stuk minder is dan wat het Haagse politieke circus ons per jaar kost en daarbij komt nog dat deze kosten nuttig zijn. hans uit | 27-01-2017 00:02 uur Prima. De brandweer doet belangrijk werk. Ik heb het er graag voor over. Berend uit De Bilt | 26-01-2017 19:28 uur Ik heb het er graag voor over. En die ene euro meer of minder, dat interesseert me echt niet. Michiel uit Amersfoort | 26-01-2017 16:36 uur dat is niet onze schuld dan moet je bij de regering zijn. twee uit | 26-01-2017 15:51 uur

