Dakloze arrestant Amersfoort overleden, agent verdacht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 15:11 uur | update: vrijdag 27 januari 2017, 11:19 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Een 68-jarige arrestant zonder woon- of verblijfplaats is overleden na een duw door een agent. Het incident gebeurde in Amersfoort. De agent wordt verdacht van dood door schuld.



De man werd dinsdagavond 17 januari opgepakt wegens openbare dronkenschap bij het Smallepad. Hij werd meegenomen naar het bureau in Amersfoort en omdat hij niet meewerkte kreeg hij een duw van de agent. De man viel en raakte gewond aan zijn hoofd.



DOOD DOOR SCHULD

De gewonde arrestant werd naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij woensdag overleden. De Rijksrecherche was al een onderzoek naar de duw begonnen. Nu de arrestant is komen te overlijden, is de verdenking tegen de agent uitgebreid naar dood door schuld.



De politie Amersfoort zegt op Facebook dat de dood van de arrestant hard is aangekomen bij de betrokken collega's. Het korps heeft condoleances overgebracht aan de nabestaanden en zegt dat de agenten volledig meewerken aan het onderzoek naar de dood van de man.



De agent krijgt steun uit de Amersfoortse politiek. CDA-raadslid Ben van Koningsveld hoopt dat rechters de agent niets ten laste leggen, zo schrijft hij op Twitter: "Please rechters denk na. Is voornamelijk verantwoordelijkheid van stomdronken of overdosis nemende arrestant."



BERTUS

De dakloze is de tweede dode in Amersfoort na een arrestatie in korte tijd. Eerder overleed de 30-jarige Bertus de Man uit Nijkerk nadat hij in Amersfoort was aangehouden. Volgens de familie van De Man is zijn dood te wijten aan een hardhandige aanhouding door de politie.



Volgens de forensisch patholoog van het Openbaar Ministerie is De Man echter overleden aan een cocaďnevergiftiging. De familie gelooft de onderzoeksresultaten niet en heeft een contra-expertise laten uitvoeren. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 19 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers @mootjerds waar staat dat de agenten nadelig tegen hun collega hebben getuigd ? Staat nergens hoor dus dat verzin je ter plekke. @ Gerard is niet nodig mensen te beledigen heeft namelijk niets met het artikel te maken. @Mo geloof me als je goed dronken bent heb je echt geen harde duw nodig hoor en nogmaals verschrikkelijk voor de man en zijn familie maar ik weet zeker dat het mij nooit zou overkomen of mijn man, vader of zoon . En niet omdat we nooit drinken maar omdat we gewoon luisteren als de politie iets vraagt dat heet respect. En daar ontbreekt het in Nederland aan. Monica uit Utrecht | 27-01-2017 15:02 uur @Monica, Ik niets omgedraaid. Ik weet waar ik hert over heb. In de opleiding wordt ruime aandacht bested aan hoe om te gaan met zulke setuaties. Wie bij de politie werkt weet dat hij niet altijd met nobele figuren te maken krijgt. Ik geloof niet dat collega's van deze man zomaar nadelige tegen hem getuigen. mootjerds uit Utreg | 27-01-2017 13:29 uur @ mo, u bedoelt waarschijnlijk uw eigen kennis van de Nederlandse taal. Die is m.i. nog lager dan die van een 10-jarige. Gerard uit Houten | 27-01-2017 11:13 uur @mootjerds doe niet net alsof een man van 70 zwaar bejaard is ! Een windvlaag had deze man om doen vallen als je zo dronken bent. Je draait echt de hele boel om . Wat verwacht je dan van een agent als een crimineel tegenwerkt dat hij met hem gaat praten, smeken of hij aub mee wil werken. Kom op zeg deze agent heeft wel degelijk opgelet en gewoon gedaan wat je moet doen als iemand de cel niet in wil . Het wordt tijd dat mensen gaan leren dat je gewoon naar de politie moet luisteren ipv bespugen, uitschelden, met vuurwerk bestoken , proberen plat te rijden of slaan. Want dat mag allemaal maar in Nederland. Schandalig ! Monica uit Utrecht | 27-01-2017 08:53 uur @mootjerds doe niet net alsof een man van 70 zwaar bejaard is ! Een windvlaag had deze man om doen vallen als je zo dronken bent. Je draait echt de hele boel om . Wat verwacht je dan van een agent als een crimineel tegenwerkt dat hij met hem gaat praten, smeken of hij aub mee wil werken. Kom op zeg deze agent heeft wel degelijk opgelet en gewoon gedaan wat je moet doen als iemand de cel niet in wil . Het wordt tijd dat mensen gaan leren dat je gewoon naar de politie moet luisteren ipv bespugen, uitschelden, met vuurwerk bestoken , proberen plat te rijden of slaan. Want dat mag allemaal maar in Nederland. Schandalig ! Monica uit Utrecht | 27-01-2017 08:46 uur sommig hier hebben verstand van een 10 jarige ..bah bah ,het zal verdomme je opa of vader zijn ..zwerver of niet ..een duw of niet ..deze oude man van in de 70 heb geen duwtje gehad maar een flinke duw ,,tot de dood erop volg en dan nog misselijke makende gepraat al van hier ...deze oude man misschien heel veel meegemaakt in dit klote land niemand verdiend om zo dood te gaan ...mensen moeten eens na denken voor dat ze wat schijven ..ene politie ga jullie diep schamen maar hoop dat deze agent vervolgt gaan worden ..straffen oke maar niet zo ...dus mensen die gereageerd hebben van eigen schuld dikke buld ..laten we hopen dat jullie dit nooit meemogen maken met jullie vader of opa ...jullie zijn geen haar beter als de politie ... mo uit Utrecht | 27-01-2017 00:58 uur Het OM zal best alle processen verbaal hebben bestudeerd. Triest dat er weer een dode is te betreuren, maar een aanklacht is nog heel wat anders dan een schuldigverklaring. Heb goede hoop, dat het goed afloopt met de goedwillende agent. Er zijn landen, waar verzet en een grote bek tegen de politie heel anders afloopt dan in dit softe kikkerlandje. Gerard uit Houten | 26-01-2017 22:13 uur @guusje van een crimineel wordt niet verwacht dat hij zich aan de wet moet houden en van een agent wel, kennelijk is dat hier niet gebeurd en je moet wel blij zijn dat er een OM bestaat die optreedt wanneer een agent in de fout gaat. Dit hoef je in N-korea niet te verwacten mootjerds uit Utreg | 26-01-2017 21:04 uur @Biltenaar, Het gaat hier om een bijna 70 jarige dronken man die al in de cel was. Op dat moment is de overheid verantwoordelijk voor hem. De verdenking van dood de schuld komt echt niet uit de lucht vallen, het OM heeft eerst alle proces verbalen bestudeerd en getuigen gehoord voordat het besluit is genomen tot vervolging. En die getuigen zijn collega's van deze agent. Op deze situaties wordt uitvoerig aandacht besteed tijdens de opleiding. Kennelijk heeft deze agent niet goed opgelet. mootjerds uit Utreg | 26-01-2017 21:01 uur Het is heel toevallig.Maar waarom tegen werken dan heb je toch iets te verbergen.Zelfde als bij Bertus rijden als een gek en dan word er gezegd hij is bang van politie jaja een kamper die bang is.Ook volgens familie zou er geen drugs in het spel zijn nou volop aan de coke dus.En daar ken je aardig van doordraaien als hij gewoon mee gewerkt had had dit niet gebeurd hoeven zijn.Waarom politie schuld geven als je mee werkt is er niks aan de hand... Carla uit Vianen | 26-01-2017 20:41 uur Een stille tocht ... Gluipie Stiekem uit Utreg | 26-01-2017 20:00 uur Heeft Ben van Koningsveld dat ook geroepen bij de rel om Bertus de Man? Ik zou me bedenken, met No Surrender om de hoek. Jan uit Amersfoort | 26-01-2017 20:00 uur Wat mij opvalt is dat de meeste mannen die worden opgepakt zonder vaste woon of verblijfplaats zijn, waar komt dat vandaan? Zijn er in ons land dan zoveel zwervers! Bommetje uit Utrecht | 26-01-2017 19:59 uur Gek hé dat niemand nog agent wil worden in dit land. Guardia Civil hier in NL dan zijn de grote bekken en agressie tegen de hulpverleners snel verleden tijd. Uiteraard is het altijd triest als er iemand overlijdt Soesterberger uit Soesterberg | 26-01-2017 19:29 uur Jammer dat bij incidenten aangaande arrestatie . dan worden gelijk de agenten beschouwd door de schrijvende pers als overdadig geweld te hebben gebruik. dat merkte je bij die heer uit Nijkerk bij deze dronken persoon vandaag weer in de krant juriste in Den Haag die onheus behandeld zou zijn .maar op alle genoemde locatie's zijn camera's en deze ongevallen worden niet door agenten gedaan van het eigen korps maar door de Rijksrecherche wacht eerst deze onderzoek af guusje uit IJsselstein | 26-01-2017 18:31 uur "De agent wordt verdacht van dood door schuld." Belachelijk. Criminelen wordt door het OM de hand boven het hoofd gehouden, maar als er een agent of een burger bij betrokken is, staat men bij het OM direct klaar met toortsen en hooivorken. Thomas uit Utrecht | 26-01-2017 17:49 uur Erg dat deze man overleden is. Maar wat had de agent dan moeten doen? Een zwaar dronken man die waarschijnlijk tegenstribbelt, met handschoentjes aan moeten pakken? Een duwtje moet toch gewoon kunnen als men niet luistert. Dat was vroeger wel anders. Gedroeg je je niet tegenover de politie, dan kon je een goede trap onder de .... krijgen en waag het niet te klagen, dan had je maar mee moeten werken. Ik kan me zo kwaad maken over het feit dat de lamzakken alles kunnen doen tegen agenten en dan nog kunnen klagen dat ze geen 4 sterren behandeling kregen. gaulette uit De Meern | 26-01-2017 17:31 uur Omgekeerde wereld! Als die meneer gewoon had meegewerkt dan had de agent niet hoeven duwen. Agenten hebben tegenwoordig een dusdanige beperking om hun werk te kunnen doen dat ik niet begrijp dat er nog menens zijn die überhaupt agent willen worden. Sterkte voor de bewuste agent! Biltenaar uit De Bilt | 26-01-2017 16:55 uur natuurlijk wil niemand geloven dat een bekende aan de drugs zit, makkelijkst is andere de schuld geven. neemt niet weg dat het triest genoeg is allemaal. jans uit Alkmaar | 26-01-2017 16:26 uur

Nieuwsoverzicht