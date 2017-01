Opnieuw cel geëist tegen ex-vrouw overleden Jos van Hal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 15:34 uur | update: 17:39 uur

Foto: Roos Koole, ANP

AMERSFOORT - De 57-jarige ex-advocate Monique S. uit Den Haag zou wegens miljoenenfraude drie jaar en vier maanden achter slot en grendel moeten. Die eis legde de advocaat-generaal bij het gerechtshof donderdag neer tegen de ex-echtgenote van de overleden Utrechtse politicus Jos van Hal Scheffer.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw in de periode tussen 2008 tot 2012 circa vier miljoen euro verdiend met het plegen van valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting van zes bedrijven, waaronder enkele wooncorporaties. Ook zou ze dure juwelen van ruim een ton hebben verduisterd bij een juwelier uit Krimpen aan den IJssel.



S. werd in 2014 door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar cel, maar ging daartegen in beroep. De vrouw ontkent de feiten en schrijft die grotendeels toe aan haar personeel en aan haar overleden man, die Statenlid was voor de PVV in Utrecht.



De vrouw zegt dat ze niets wist van de misdrijven, omdat ze leed aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Die liep ze op door zwaar psychologisch en economisch geweld, naast het fysieke en seksuele geweld door haar overleden ex-echtgenoot.



Deskundigen stellen dat er geen verband bestaat tussen die stoornis en de strafbare feiten. Daarom vindt het OM dat ze toerekeningsvatbaar is. Bovendien is er volgens justitie voldoende bewijs dat direct naar haar wijst.



Justitie rekent het haar zwaar aan dat ze medewerkers van haar kantoren in Den Haag en Amersfoort heeft betrokken bij haar frauduleuze handelingen en dat ze alle schuld in de schoenen schuift van onder meer haar ex-man. "Hij is dood en niet in staat een weerwoord te geven op alle beschuldigingen."



PVV-statenlid Jos van Hal Scheffer pleegde in 2012 zelfmoord nadat de mogelijke miljoenenfraude door zijn vrouw Monique S. aan het licht was gekomen.



Uitspraak wordt over twee weken verwacht.



