Gevechtsinsignes in Doorn voor militaire actie in Mali

DOORN - Op de marinierskazerne in Doorn hebben 25 militairen een gevechtsinsigne gekregen. De onderscheiding is een eerbetoon voor hun optreden in Mali bijna twee jaar geleden.



Tijdens hun rotatie van april tot augustus 2015 ontplofte een bermbom onder een Nederlandse pantserwagen. De bergingsploeg die het voertuig wilde ophalen werd vervolgens aangevallen door een zelfmoordterrorist. De militairen reageerden volgens Defensie daadkrachtig, waardoor de aanvaller zichzelf al opblies voor hij in de buurt kon komen.



Hun toenmalige commandant zei vandaag tijdens een emotionele ceremonie op de Van Braam Houckgeestkazerne dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. "Zij hebben blootgestaan aan de gevaarlijke omstandigheden die gevechtscontact met zich meebrengt. Daar staan we vandaag bij stil en dat verdient waardering."



