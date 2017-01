Vrachtwagenchauffeur hoort rijontzegging eisen na dodelijk ongeluk

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 17:16 uur | update: 17:37 uur

De rotonde in Zeist vanmorgen. Foto: RTV Utrecht

ZEIST - Justitie eist een werkstraf en een rijontzegging tegen de vrachtwagenchauffeur die afgelopen zomer een fietser overreed in Zeist. De 74-jarige vrouw was onder de wielen van de vrachtauto gevallen, nadat de man haar vlak voor een rotonde had ingehaald.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft de beroepschauffeur onvoorzichtig gereden. De officier van justitie rekent hem daarom aan dat de vrouw door de aanrijding om het leven is gekomen en dat hij een gevaarlijke situatie op de weg heeft veroorzaakt. Het OM eist daarom 240 uur werkstraf en een rijontzegging van een jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk.



Tijdens de rechtszaak sprak ook de dochter van het slachtoffer. Ze gaf aan dat de familie verdrietig is dat haar moeder op straat is overleden en dat niemand afscheid van haar heeft kunnen nemen. Uit politieonderzoek blijkt dat de chauffeur vlak voor de rotonde drie fietsers heeft ingehaald en dat de vrouw haar evenwicht verloor toen de vrachtwagen naast haar kwam rijden.



De plaats van het ongeluk is omstreden. Volgens omwonenden is de rotonde levensgevaarlijk en was het wachten op ongelukken.



Reacties van lezers Triest wat er gebeurd is, maar eindelijk die chauffeurs aanpakken. Dit zouden ze vaker moeten doen, dan wordt het een stuk rustiger op de weg. Je hebt er goochelaars tussen zitten, onvoorstelbaar. Gerard uit Utrecht | 27-01-2017 06:52 uur De chauffeur heeft voor de rotonde drie fietsers ingehaald, op de foto eerder is te zien dat er tot aan de rotonde een fietsstrook is. Vindt het een hele rare situatie en het bord van achter fietsers blijven rijden is voor als men op de rotonde rijdt! Vreemde eis van het OM. Hier zijn alleen maar verliezers! Ballie uit Stichtse Vecht | 26-01-2017 21:21 uur Punt is waardoor deze mevrouw haar evenwicht verloor. Was zij onzeker op de fiets? Heft de voorbijsnellende vrachtwagen haar omver gezogen? Dat zal toch niet bij die lage snelheden. Is zij dan geschrokken van die vrachtwagen? Dat zou kunnen. Is dat de chauffeur aan te rekenen? Ik denk het niet. Veel fietser zijn totaal niet schrikachtig en rijden door rood, steken een voorrangsweg over zonder te kijken en denken komende van links ook voorrang te hebben. Aankomende op een rotonde knallen de meeste fietsers zich zo maar voor het overige verkeer. De eis van de aanklager lijkt mij dan ook niet juist. mick uit Utrecht | 26-01-2017 17:51 uur

