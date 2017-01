Peterson van FC Utrecht naar Heracles

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 17:37 uur | update: 17:52 uur

UTRECHT - Kristoffer Peterson vervolgt zijn carrière bij Heracles Almelo. De aanvaller tekent een contract tot de zomer van 2019 bij de Twentse club.



De Zweed kwam in 2014 naar FC Utrecht. Dit seizoen kreeg hij weinig minuten in het eerste en speelde hij vooral mee met Jong FC Utrecht in de Jupiler League.



In Almelo wordt hij herenigd met Rob Alflen, die hem naar FC Utrecht haalde toen hij hoofdtrainer was. Alflen is momenteel assistent-trainer bij Heracles.



Peterson (22) kwam tot dertig competitieduels namens FC Utrecht en drie goals. In 2016 werd hij even verhuurd aan Roda JC.



Twee weken geleden maakte Peterson nog de winnende tegen Sparta (1-2 zege). Woensdag miste hij in de kwartfinale van de beker tegen Cambuur de beslissende strafschop.



