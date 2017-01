Prinses Laurentien geeft Amersfoortse taalclub prijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 17:47 uur | update: 17:59 uur

Sita Goedendorp met prinses Laurentien. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Sita Goedendorp heeft een Taalheldenprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs in TivoliVredenburg uitgereikt door prinses Laurentien. De Leersumse runt samen met een groep vrijwilligers een taalcafé in bibliotheek Eemland in Amersfoort.



De prijs is een initiatief van de prinses zelf. Ze strijdt al jaren tegen laaggeletterdheid. Eén op de negen Nederlanders kan niet goed lezen en schrijven. "Met de prijs willen we helden in het zonnetje zetten."



Sita's taalcafé is een groot succes en er is inmiddels zelfs een wachtlijst voor. Ondanks dat was de prijs een verrassing voor Goedendorp: "Ik had hier echt niet op gerekend. Maar dit is een beloning voor alle vrijwilligers in Eemland!"



Prinses Laurentien is lovend over Goedendorp en haar taalcafé: "Bibliotheken spelen een hele belangrijke rol. Goedendorp haalt iedereen er constant bij, met volharding en enthousiasme. Daar zijn we haar heel dankbaar voor."



Goedendorp won de prijs voor bruggenbouwer, maar er werden nog twee prijzen verdeeld. Eén voor taalcursist en één voor taalbegeleider. Het was de derde keer dat de prijs werd uitgereikt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht