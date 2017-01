RIVM: Meer ouderen overleden deze winter

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 18:01 uur | update: 18:01 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

BILTHOVEN - Het aantal 75-plussers dat overlijdt is deze winter opmerkelijk hoog. Volgens het RIVM in Bilthoven kan dat aan de rondwarende griep liggen, maar ook aan de kou.



De griepepidemie is inmiddels de achtste week ingegaan. In bijna de helft van de onderzochte monsters werd het influenzatype A(H3N2) gevonden. Huisartsen zien momenteel veel oudere patiënten met complicaties als een longontsteking.



Kou kan voor ouderen met bijvoorbeeld een chronische hartaandoening gevaarlijk zijn.



