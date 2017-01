Gedichten fleuren patiënten UMC Utrecht op

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 19:30 uur | update: 19:41 uur

NierpatiŽnt Pieter Smit krijgt een gedicht te horen. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het is Nationale Gedichtendag en in het UMC Utrecht gaan ze op deze dag al jaren de bedden langs om gedichten voor te lezen aan hun patienten. Ook vandaag kregen patiŽnten de vraag: "Mag ik u een gedicht voorlezen?"



Het thema was humor en daar moest de organisatie wel even over nadenken. "Bij zieke mensen kan het natuurlijk verkeerd vallen, dus we hebben met een groepje mensen heel goed gezocht naar gedichten die een glimlach kunnen opwekken, maar niet iemands gemoed doorboren", zegt Jesse GRuiters, geestelijk verzorger van het UMC Utrecht.



De gedichtendag is de aftrap van de PoŽzieweek.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht