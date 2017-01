Soest accepteert 130 km/u op A28

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 19:42 uur | update: 19:55 uur

SOEST - Soest legt zich neer bij de verhoogde maximumsnelheid op de A28. Volgens de gemeente heeft een hoger beroep geen zin, omdat er na de verbreding van de weg geen gronden voor zijn.



Het is Soest vooral te doen om de geluidsoverlast voor inwoners van Soesterberg. Maar in 2013, toen de snelweg werd verbreed, werden de geluidswaarden van de A28 al verhoogd.



Volgens het AD is het plafond bij Soesterberg op 68,3 decibel gesteld en daar wordt momenteel 67 gemeten. Soest baalt wel dat de gemeente het besluit voor de verhoging niet kan aanvechten.



Of de andere gemeenten langs de A28 hun protest tegen de 130 kilometer per uur handhaven, is nog niet bekend.



