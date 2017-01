Imam AlFitrah: Meer vertrouwen in elkaar

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 20:51 uur | update: 21:01 uur

Imam Suhayb Salem van de omstreden moskee AlFitrah. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - "Misschien moeten we meer aan tafel zitten met elkaar." Dat zei imam Suhayb Salem van de omstreden moskee AlFitrah donderdagmiddag tegen Utrechtse raadsleden. Hij sprak met de politici in het gemeentehuis over een kritisch rapport over de onderwijsafdeling van zijn moskee.



In een rapport van het Verwey-Jonkerinstituut staat dat de moskee in Overvecht kinderen leert om met hun rug naar de samenleving te staan. Salem bestrijdt de kritiek van de onderzoekers. "Vaak worden er appels met ananas vergelijken, niet eens met peer." Volgens hem is het anders als moslims andere moslims aanspreken, omdat ze handelen vanuit dezelfde geloofsovertuiging.



Salem hield de raadsleden ook voor dat ze meer vertrouwen moeten hebben en minder moeten luisteren naar wat de media zegt. "We moeten meer met elkaar communiceren." Hij verwees naar een gesprek dat de politici eerder met hem hadden en volgens Salem verliep dat prima.



Raadslid Marleen Haage van de PvdA zet nuances bij het gesprek in het gemeentehuis. Ze zag een heel andere imam dan die ze kende van teksten op Facebook: Salem kwam bij haar rustig en redelijk over, maar op Facebook laat hij een ander, veel radicaler, beeld zien.



Haage vindt het ernstig dat kinderen alleen wordt geleerd om te gaan met andere moslims. En misschien is het erger dan de onderzoekers hebben kunnen achterhalen. Bij alle gesprekken blijkt iemand van het moskeebestuur te hebben gezeten.



De PvdA zegt dat een van de oplossingen kan zijn om huiswerkbegeleiding goedkoper te maken. Dan zouden ouders kinderen minder snel naar onderwijsinstituten van moskeeën sturen.



Donderdagavond praat de gemeenteraad met het college van B en W over het rapport van het Verwey-Jonkerinstituut.



Reacties van lezers Een sexRABBIJN is veel malen erger!!!! mootjerds uit Utreg | 27-01-2017 13:33 uur Geld uit Saoudi Arabie, huurachterstand, haat prediken en een FIOD onderzoek. Met deze moskee is zoveel mis dat er NIET gesproken kan worden van vertrouwen. Oplossing? DICHT!! Sjakie uit Utreg | 27-01-2017 12:14 uur De Imam en moskee zijn niet te vertrouwen. Gewoon dicht! Malafide geldstromen, huurachterstand en aanzetten tot haat. WEG ermee! Sjakie uit Indiankiss@live.nl | 27-01-2017 10:20 uur Salafisme is een sekte binnen de islam waar nogal wat gefrustreerde moslims en moslims die van het rechte pad zijn afgeraakt zich toe wenden. Het biedt een radicale weg naar zelfreiniging waarin past datgene wat verleidt tot het verkeerde af te wijzen, zoals kennelijk de gehele Nederlandse samenleving, want die ten goede beďnvloeden is kennelijk een gepasseerd station. Afvallers en uitvallers zijn er alom in een sterk veranderende samenleving, en al helemaal als je van buitenaf hierheen komt. Marleen Haage moet wel beseffen dat de participatiesamenleving die haar partij zo nastreeft niet het ideaalbeeld van eenieder is, dus keukentafelgesprekken, bemoeizorg en sociogeitenwollensokkenwelzijnswerk wordt door voor velen als indringerspraktijken beschouwd. Ass(cher)imileren is een dwangpraktijk, je aanpassen aan wat kennelijk de meerderheid normaal vindt. Radicale normaliteit zal altijd oppositie kweken, waaronder het salafisme van Al Fitrah. Goochem uit Utreg | 26-01-2017 23:13 uur weg met dit soort figuren ,hier leven we op onze manier en niet volgens die van hun. twee uit | 26-01-2017 21:40 uur

