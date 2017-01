Overval op woonwinkel Leen Bakker in Overvecht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 20:23 uur | update: vrijdag 27 januari 2017, 00:26 uur

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht is de woonwinkel Leen Bakker aan de Franciscusdreef overvallen. Niemand raakte gewond. De dader is voortvluchtig.



De overval werd rond 20.00 uur gepleegd. Onduidelijk is nog of er buit is gemaakt. De politie kon ook niet zeggen of de overvaller een wapen had.



De politie zoekt een lichtgetinte man met 3/4 zwart jack met capuchon. Hij is ongeveer 20 jaar oud en spreekt goed Nederlands. Hij heeft een zwarte tas bij zich met gouden letters.



Een politiehelikopter heeft meegezocht, maar vooralsnog is de overvaller niet opgepakt.



