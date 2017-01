Proef: Lekdijk in weekend dicht voor motorrijders

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 21:30 uur | update: 22:01 uur

Een motorrijder op de Lekdijk. Foto: RTV Utrecht

LOPIK - De Lekdijk bij Lopik gaat in de weekeinden dicht voor motorrijders. Het is een proef, tussen Lopik en Schoonhoven, om de overlast van motoren terug te dringen. Uit de reacties zal moeten blijken of er voldoende draagvlak is voor een definitieve afsluiting, meldt het AD.



De Lekdijk is regelmatig het toneel van ongelukken en er wordt dan ook al jaren gesproken over maatregelen, maar veel heeft dat niet opgeleverd. Zo was er een plan om de dijk af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer, maar dat stuitte op veel weerstand.



Het verbod is de meest recente poging om de veiligheid te vebeteren. Het verbod gaat in vanaf maart.





Reacties van lezers Mooi zo! Dan heb ik geen last meer van die motoren en kan ik nog harder met mijn bolide!! Jos Verstappen uit Monaco | 27-01-2017 14:39 uur Het wordt hoog tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan deze beperkingen die door lagere overheden overal en lukraak worden ingesteld: verbod zus, afsluiting zo, paaltjes, piramides, verhoogde heuveltjes, je wordt en horendol van. Maar je betaalt er wel stevig aan mee, om vervolgens te moeten zien dat deze -publieke- voorzieningen bevoorecht worden toegewezen aan een beperkte kring gebruikers. Betreft het hier niet gewoon een (kwalitatieve) verplichting van de overheid jegens haar burgers en waaraan de overheid zich tracht te onttrekken? Erik uit Leusden | 27-01-2017 13:02 uur Kots ziek word je van alle regeltjes in nederland Dit afsluiten dat afsluiten ! hier mag je niet staan zitten liggen daar mag je niet staan rijden lopen liggen fietsen ,pubergedrag van gemeente s Kinderachtig gedrag word steeds erger in nederland Maar ondertussen moeten wel alle nederlanders belasting betalen jaja wegenbelasting en verzekering En benzine de staat lacht zich dood Hoppa goed verdienen aan auto s motor s brommers scooters fietsen En ondertussen maar regeltjes verzinnen en voertuigen beperken in het verkeer Hoop dat ze nu iedere dag over de dijk knallen tot aan de tyd dat het ingaat het weekend en dan gelijk weer bam knallen maandags vroeg over die dijk Jefrey uit Utrecht | 27-01-2017 11:48 uur Er is vast wel iemand te vinden die (net als ik) dit discriminatie vindt. Waarom niet gesloten voor autoverkeer dan? Wees dan dapper en sluit de dijk af voor alle gemotoriseerd verkeer behalve bestemmingsverkeer. Maar dan moet je controleren, en daar hebben we de mankracht niet voor. Dus kiezen we voor de makkelijkste oplossing: Discriminatie. Ook die pubertjes met petjes in een gepimpte auto vinden "een dijkje pakken" leuk tijdverdrijf. En juist die rijden de andere recreanten van de dijk. Jan uit Amersfoort | 27-01-2017 09:11 uur Belachelijk. De goede moeten nu weer onder die paar kwaden lijden. Ik rijd altijd met veel plezier over de dijk, rustig optrekkend en in hoge versnellingen om het geluid te verminderen en nu zou ik dus niet meer mogen rijden? De politie moet gewoon normaal controleren daar en niet een discriminatiepolitiek gaan voeren door auto's wel toe te laten en motoren niet Jeff uit Vianen | 27-01-2017 07:58 uur De foto is kennelijk aan de andere oever van de Lek genomen, want de rivier stroomt aan de Lopikse zijde aan de andere kant dan wat het perspectief toont. Goochem uit Utreg | 26-01-2017 22:36 uur

