Oud-wethouder Gert Boeve directeur FoodValley

Gert Boeve. Foto: Gemeente Ede

AMERSFOORT - Gert Boeve, oud-wethouder in Amersfoort, wordt de nieuwe topman van FoodValley. De 40-jarige bestuurder volgt Johan Janssen op, die per 1 februari stopt met zijn werkzaamheden.



In de FoodValley regio werken ondernemers, onderwijs, onderzoekers en overheid nauw samen om wereldwijd de meest innovatieve regio op het gebied van voedsel te zijn. Er is een plan opgesteld en Boeve wordt daarvan aanjager. "De opgave is om kansen te grijpen, die voor groeiversnelling kunnen zorgen. Dat vind ik enorm mooie opdrachten."



Boeve wordt ook eindverantwoordelijk voor de samenwerking tussen Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De acht gemeenten werken samen op het gebied van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Verder gaat hij leiding geven aan de medewerkers van het regiokantoor van FoodValley.



Boeve was van 2008 tot 2013 CDA-wethouder Economische Zaken in de gemeente Amersfoort, maar zijn partij kwam niet terug in de coalitie nadat het college van B en W eind 2012 was gevallen. Daarna deed hij opdrachten voor onder meer de gemeente Arnhem.



Boeve is ook toezichthouder in zorg- en onderwijsorganisaties en zal dat naast zijn werk in de FoodValley blijven doen.



