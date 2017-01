De Bilt kiest tijdens fel debat voor klein zwembad

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 22:37 uur | update: vrijdag 27 januari 2017, 10:21 uur

Wethouder Rost van Tonningen. Foto: RTV Utrecht

DE BILT - De Bilt kiest voor de bouw van een klein zwembad. Dat bleek donderdag tijdens een debat over de heikele kwestie. Met een krappe meerderheid van 14 van de 27 stemmen ging de gemeenteraad akkoord met de bouwplannen. De discussie leidde ook tot een fel debat over de positie van het college en de verantwoordelijk wethouder.



De komst van het nieuwe zwembad is al jarenlang een heet hangijzer in De Bilt. Het huidige zwembad is verouderd en toe aan een opknapbeurt of vervanging. Maar de gemeente kiest nu definitief voor het kleinere zwembad, omdat een grotere variant financieel niet haalbaar zou zijn.



MOTIE VAN WANTROUWEN

Wethouder Rost van Tonningen overleefde tijdens het debat ternauwernood een motie van wantrouwen. Tegenover de gemeenteraad maakte hij uitgebreid excuses voor het bewust achterhouden van informatie in het dossier. Nieuwe financiële berekeningen over de zwembadplannen zou Rost van Tonningen niet snel genoeg hebben doorgegeven.



De lokale partij Bilts Belang diende daarom een motie van wantrouwen in. Dertien raadsleden schaarden zich achter die motie, de veertien anderen vonden dat Rost van Tonningen na zijn excuses nog een tweede kans verdient.



SPIJT

"Het spijt mij in hoge mate", zei de wethouder ten overstaan van de gemeenteraad. "Ik kan op dit moment niet bewijzen dat ik zo'n fout niet nogmaals zal maken."



"Ik dacht dat het menselijk is in het algemeen om ook fouten te kunnen en durven maken, zeker als je in een dergelijke portefeuille je uiterste best doet om zo snel mogelijk vooruit te komen."



Eerder sneuvelden twee andere wethouders op het onderwerp. Rost van Tonningen is pas sinds oktober in functie.



BRANDENBURG

De huidige bouwplannen van de gemeente zijn volgens Brandenburg, één van de grootste waterpoloclubs van Nederland, onvoldoende. Het bad zou te klein worden. Dat betekent dat de vereniging fors moet inkrimpen of moet uitwijken naar een ander wedstrijdbad.



Reacties van lezers Beste Pim (fractievoorzitter van Beter De Bilt): Het werd 14-12 omdat één raadslid van de oppositie de zaal verliet omdat de coalitie door wilde vergaderen tegen het reglement in. Dubbel doordrukken dus. 7 partijen met 13 zetels tegen, 4 met 14 zetel voor. Pyrrus-overwinning? Ja: alleen maar verliezers! Over fact checking; Er is maar één wethouder gesneuveld op dit dossier. Herman Mittendorff is als wethouder immers zelf opgestapt tijdens de raadsvergadering waarin de gemeenteraad zijn zwembadplan niet wilde steunen. Gebruikers zijn de dupe, niet alleen de waterpolo-vereniging. De coalitie en vooral Beter De Bilt mag zich schamen! Krischan Hagedoorn fractievoorzitter PvdA Krischan Hagedoorn uit Bilthoven | 27-01-2017 11:32 uur Betere factchecking graag! De stemming was 14 vóór en 12 tegen. Pim van de Veerdonk uit Bilthoven | 27-01-2017 09:37 uur Leeft deze soap nog steeds? Er is niet genoeg geld voor groter. De zeurende waterpolo vereniging maakt het ook niet uit, want anders kwamen ze zelf wel met geld over de brug. Dat is hoe de kaarten liggen, dus het kleinere bad komt er. De raadsleden die er nu nog steeds een poppenkast van maken met moties van wantrouwen, zijn de tijd van het openbaar bestuur en het geld van de belastingbetaler aan het verspillen. Thomas uit Utrecht | 27-01-2017 00:22 uur Politici maken tegenwoordig heel wat verontschuldigingen. Zo ook hedenavond een minister. Zou het niet beter zijn indien men gewoon het werk doet waarvoor men vorstelijk wordt betaald. Politici, je moet er regelmatig van kotsen. Onbetrouwbaar en zeker niet integer. Hans S. uit IJsselstein | 26-01-2017 23:01 uur

