Medewerker homocafé Bodytalk mishandeld bij Neude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 23:21 uur | update: vrijdag 27 januari 2017, 09:12 uur

De Bodytalk van buiten. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een medewerker van homocafé Bodytalk is donderdagmiddag mishandeld in het centrum van Utrecht. Hij werd in z'n gezicht geslagen en bespuugd en uitgescholden.



Bodytalk-eigenaar Feibe Zweers schrijft op Facebook dat de medewerker in een volle bus zat tussen Utrecht Centraal en de Neude toen hij ruzie kreeg met vier vrouwen.



Hij zou de buschauffeur hebben verteld dat het kwartet te vroeg uitcheckte. Daarom werden de vrouwen boos en slingerden ze woorden als "homo" en "flikker" naar zijn hoofd.



KLAP

Bij de halte Neude stapte hij uit, net als de vier vrouwen. Eén van hen gaf vervolgens een klap. Zweers vraagt al zijn Facebook-vrienden het bericht te delen, omdat de daders nog niet zijn gepakt.



"De bus was vol, dus er moeten genoeg getuigen geweest zijn." De vrouwen waren klein en één van hen was duidelijk zwanger.



"Roze in Blauw is ook op de hoogte", schrijft Zweers, doelend op het politieteam dat aanspreekpunt is voor lesbiënnes, homo's, biseksuelen en transgenders.



Reacties van lezers @stefan uit Utrecht . het is wilders niet die dat doet maar een bepaalde bevolkingsgroep ,die homo zijn veroordeelt. daar ligt je oorzaak. twee uit | 27-01-2017 13:55 uur ik ben tegen dicriminatie/ homohaat, maar nog erger tegen NSB'ers. dus kan de reactie van de dames me enigszins voorstellen david uit Utrecht | 27-01-2017 10:58 uur Kennelijk kenden de dames het woord "klikspaan" niet? Goochem uit Utreg | 27-01-2017 08:08 uur dan had hij ze eigen er niet mee moeten bemoeien daar is controleur voor mooie klikspaan ries uit Utrecht | 27-01-2017 08:05 uur Waarom is de kop niet "Buspassagier mishandeld door vier vrouwen" . Dat hij in een homo cafe werkt is totaal niet van toepassing in dit bericht. Dat de persoon in kwestie uitgescholden is voor homo e.d. en klappen heeft gekregen is natuurlijk heel triest en kan natuurlijk niet.Kan me de boosheid van de vier dames ook wel een beetje begrijpen. Waar bemoeit die persoon zich mee om de buschauffeur te gaan vertellen dat ze eerder uitchecken.Dat is een taak van de controleurs en de buschauffeur om daar op te letten. De bus maatschappij gaat jou ook niet vertellen dat je je geld terug krijgt als je vergeet uit te checken. Peter uit Utrecht | 27-01-2017 07:55 uur Onvoorstelbaar. Ik dacht dat we de homo discriminatie periode lang achter ons hadden gelaten? Hartelijk dank, Geert Wilders en consorten, voor het polariseren van onze voorheen zo tolerante maatschappij. stefan uit Utrecht | 27-01-2017 02:09 uur Dat is veel simpeler op te lossen door gewoon terug te slaan. De politie mag niets doen, de rechter legt alleen knuffelstrafjes op. Dus waarom jezelf daarvan afhankelijk maken voor rechtvaardigheid als je het recht hebt om jezelf te verdedigen? Thomas uit Utrecht | 27-01-2017 00:20 uur

