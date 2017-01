Gemeente wil toch geen tunnel dwars door Maarsbergen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 23:59 uur | update: 23:59 uur

Deze tunnel komt er dus niet, als het aan de gemeente ligt. Foto: Provincie Utrecht

MAARSBERGEN - De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het liefst een West-tunnel rond Maarsbergen. Het eerdere plan om een spoortunnel dwars door het dorp te bouwen ziet de gemeenteraad niet meer zitten.



Donderdagavond vergaderden de lokale politici lange tijd over het onderwerp, dat al jaren voer is voor politieke discussie. Een zogenoemde 'Bos Beek-variant' kreeg veel bijval, maar uiteindelijk koos een nipte meerderheid voor de West-tunnel met gesloten Tuindorpweg.



PROVINCIE

De voorkeur van de gemeente wordt als advies gegeven aan de provincie. Die neemt uiteindelijk op 13 maart een definitieve beslissing. De kans dat de provincie meegaat in de voorkeur lijkt groot omdat het de goedkoopste optie is.



CDA'er Teunis Reedijk is blij met de keuze. Volgens hem blijft Maarsbergen op deze manier zo verkeersluw mogelijk.



Dorien Schults van D66 had liever een andere optie gezien. "Deze keuze scheidt de dorpen Maarn en Maarsbergen en het heeft enorme impact op de natuur: er komt veel asfalt en beton te liggen."



