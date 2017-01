Gemeente Utrecht wil verder onderzoek naar AlFitrah-moskee

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 00:05 uur | update: 11:47 uur

De AlFitrah-moskee. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht wil verder onderzoek doen naar de AlFitrah-moskee in Overvecht. Dat zei burgemeester Van Zanen donderdagavond tijdens het debat over het rapport van het Verwey-Jonker Instituut naar het pedagogisch klimaat in de moskee.



Uit dat rapport blijkt onder meer dat het moskee-onderwijs zeer strikt op de eigen islamitische identiteit is gericht en dat vindt de raad een slechte zaak. De raadsleden maken zich grote zorgen over de uitkomsten van het onderzoek. Donderdagmiddag zijn ze door de onderzoekers en ook door de imam verder geďnformeerd over de gang van zaken bij de koranschool van de AlFitrah-moskee.



ZORGEN

Queeny Rajkowski van de VVD is er nog niet gerust op. "De vrijheid van godsdienst dat vinden wij een groot goed, maar dat betekent niet dat een godsdienst, welke dan ook, boven de wet staat. En dat is waar het wringt. Hoe ze bij AlFitrah de kinderen leren omgaan met het leven hier is, dat je wel Nederlander bent, maar je moslim-identiteit gaat daar boven."



Bijna alle raadsleden vragen zich af of ze wel weten wat ze moeten weten over de gang van zaken bij de moskee. De partijen willen dat de burgemeester verder onderzoek laat doen. Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut geeft een beperkt beeld, omdat het alleen over de Koranschool gaat.



ORTHODOX

De PvdA pleit zou het liefst zien dat ouders hun kinderen niet naar de koranschool sturen, zo zegt Marleen Haage: "Nee niet naar deze moskeeschool, omdat ik denk dat deze orthodoxe wijze van religie die zij aanleren aan de kinderen, dat dat niet goed is voor succes later in onze samenleving van diezelfde kinderen."



Burgemeester Jan van Zanen zegt toe verder onderzoek te willen doen. Hij wil dat samen met experts doen uit Den Haag, van onder meer de Taskforce Radicalisering. Ook blijft hij in gesprek met het moskeebestuur van AlFitrah en heeft hij van hen een plan van aanpak gevraagd. Deze heeft hij nog niet van hen ontvangen.



Reacties van lezers Dubieuze geldstromen, huurachterstand, onderzoek FIOD en haat prediken. Ik ben klaar met alle onderzoeken. Er is maar een oplossing: DICHT!! Sjakie uit Utreg | 27-01-2017 12:08 uur Hoeveel onderzoeken gaat het nu weer opleveren en de kosten. met andere woorden het vorige onderzoek is niet goed gedaan en de kosten worden snel weg geboekt. het of wandbeleid in de moskee en sluiten dan is er niets gevonden stoppen met deze heksen jacht guusje uit IJsselstein | 27-01-2017 12:05 uur Deze moskee moet gewoon dicht! Malafide geldstromen, huurachterstand en aanzetten tot haat. Het moet nu gewoon eens afgelopen zijn met dit zootje salafisten. DICHT!! Sjakie uit Utreg | 27-01-2017 10:18 uur Queeny Rajkowsky en Marleen Haage zijn selectief verontwaardigd. In Utrecht zijn ook orthodoxe joden, christenen, hindoes en boeddhisten woonachtig. De SGP mag in Nederland nog steeds verkondigen dat een vrouw geleid moet worden door een man. Een aan Al Fitrah opgeleid moslimkind kan later aan het werk als moslimgeestelijke of als islamitisch lerares enz. Aan in Nederland opgeleide imams is een schreeuwend gebrek. Laten seculiere politici zich liever bezig houden met seculiere zaken dan paniekzaaierig te doen over vrome gelovigen die niet aan alles in Nederland mee willen doen. Op de Bible Belt wonen zat christenen die daar dagelijks een voorbeeld van zijn. Oh jee wat gevaarlijk! Goochem uit Utreg | 27-01-2017 07:16 uur

