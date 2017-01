Brand in megafrituurpan Wijk bij Duurstede

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 00:59 uur | update: 12:00 uur

WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij snackfabriek Royaan in Wijk bij Duurstede is donderdag kort voor middernacht brand uitgebroken. De fabriek aan de Watermolenweg is ontruimd.



Rond 1.00 uur was de brand onder controle. Een metershoge industriële frituurpan van zeven meter lang en één meter breed had vlam gevat. Het vuur was lastig te blussen, bovendien werkte de pomp van één van de blusvoertuigen niet.



Twintig medewerkers die 's nachts aan het werk waren moesten het pand verlaten. Kantoor- en productiemedewerkers is verzocht tot nader orde thuis te blijven of vanuit huis te werken.



Royaan maakt hartige snacks voor verschillende merken, onder meer Van Dobben, Kwekkeboom, KB, Laan Snacks en Willie Dokter. De productie gaat ook 's nachts door.



De levering vanuit het verderop gelegen distributiecentrum ondervindt geen enkele hinder van de brand, stelt een woordvoerder van het bedrijf.



