College IJsselstein door het stof vanwege kostbare samenwerking Montfoort

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 05:44 uur | update: 14:10 uur

Het stadhuis van IJsselstein. Foto: Google Streetview

IJSSELSTEIN - Het college van B&W van IJsselstein heeft een gevoelige tik op de vingers gekregen van de gemeenteraad. De samenwerking tussen het stadje en buurgemeente Montfoort is een fiasco, maar dat hield B&W jaren onder de pet.



De samenwerking tussen de twee gemeentes moest een forse besparing opleveren. Alle ambtelijke diensten werden samengevoegd. Maar dat ging niet goed, want ambtenaren raakten overspannen en wisten niet wat ze moesten doen. Er was veel verwarring en onduidelijkheid. Bovendien ging de binding met de eigen gemeente verloren.



MOTIE VAN WANTROUWEN

Eind vorig jaar bleek ineens dat er 1,7 miljoen euro nodig is om de problemen op te lossen. In plaats van een bezuiniging dreigt de operatie een kostbare zaak te worden. De gemeenteraad in IJsselstein is woedend. Ze vindt dat ze slecht en te laat is geďnformeerd. Daarom diende de oppositie een motie van wantrouwen in. Die haalde het net niet.



Een voorstel om het college strenger te gaan controleren haalde het wel. Er komt een werkgroep uit de raad, die maandelijks met het management van de ambtenaren en met de wethouders gaat praten.



EXCUSES

Eerder deze week stapte VVD-wethouder Huib Veldhuijsen uit zich zelf op, vanwege de affaire. De burgemeester van IJsselstein ging donderdagavond diep door het stof, vanwege het debacle. Bij het begin van de raadsvergadering bood hij omstandig zijn excuses aan.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Dus alleen maar diep door het stof. Thuis je jas uit doen en buiten uitschudden en de jas is weer schoon en gaan lekker verder guusje uit IJsselstein | 27-01-2017 12:00 uur

Nieuwsoverzicht