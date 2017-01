Autobrand in Utrechtse wijk Zuilen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 06:06 uur | update: 06:50 uur

De gealarmeerde brandweer bluste de brand. Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 3) Door een nog onbekende oorzaak stond de voorkant van het voertuig in lichterlaaie. Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 3) De auto raakte ernstig beschadigd. Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Op de Stauntonstraat in de Utrechtse wijk Zuilen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto ernstig beschadigd door een brand. Door een nog onbekende oorzaak stond de voorkant van het voertuig in lichterlaaie.



De gealarmeerde brandweer bluste de brand en voorkwam dat de auto in zijn geheel in vlammen op ging.



De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.





Reacties van lezers En gisteren een autobrand in Overvecht, waarvan hier geen melding is gemaakt. Totaal alweer 15 auto's, mogelijk nog meer. Lombokker uit Utrecht | 27-01-2017 12:00 uur

