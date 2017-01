Lekke waterleiding Schuilenburg: straten blank en bewoners zonder water

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 06:40 uur | update: 12:23 uur

In sommige straten ligt nog veel zand. Foto: AS Media (Foto 1 van 3) De waterleiding wordt gerepareerd. Foto: AS Media (Foto 2 van 3) De politie is ook ter plaatse. Foto: AS Media (Foto 3 van 3) ‹ ›

AMERSFOORT - In de Amersfoortse wijk Schuilenburg is vrijdag een waterleiding gesprongen. Daardoor kwam er de hele ochtend in de omgeving van het Parsifalpad geen of nauwelijks water uit de kraan. 140 huishoudens hebben daar last van gehad.



Volgens Vitens was er sprake van een spontane breuk op een plek in de leiding die lastig te repareren was. De reparatiewerkzaamheden werden rond 12.00 uur afgerond en daarmee waren de problemen opgelost.



Een aantal straten stond vrijdagochtend helemaal blank. Daardoor was daar tijdelijk geen autoverkeer mogelijk. De politie was enige tijd ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. In sommige straten lag veel zand, dat met het water naar boven was gekomen.



Vanwege de lage temperaturen zou het op sommige plaatsen ook behoorlijk glad zijn geweest.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht