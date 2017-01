Oud-burgemeester Culemborg leidt gesprekken raadsakkoord Woerden

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 06:11 uur | update: 07:22 uur

Roland van Schelven. Foto: D66

WOERDEN - De gemeente Woerden heeft Roland van Schelven aangesteld om een nieuw raadsakkoord te smeden. Dat werd donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Van Schelven gaat voor dit akkoord om tafel met alle Woerdense politieke partijen.



Tot vorig jaar was hij nog burgemeester van Culemborg. Vorig jaar werd er onder de leiding van de D66-politicus een nieuwe coalitie gevormd in Gouda. Alle Woerdense fracties hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in Van Schelven als procesleider en in de uitkomst van de gesprekken.



Het akkoord is nodig, omdat Christenunie-SGP uit de coalitie stapte vanwege het doorvoeren van de koopzondag.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht