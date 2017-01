Camera's in Smitsveen blijven langer hangen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 07:24 uur | update: 07:37 uur

SOEST - In Soest wordt het mobiele cameratoezicht in de wijk Smitsveen met een half jaar verlengd. Dat heeft burgemeester Rob Metz besloten.



Het toezicht is afgelopen zomer ingesteld vanwege het vele vandalisme en de hangjongeren. Organisaties en instanties uit de wijk zijn tevreden en stellen dat de overlast door de camera's is afgenomen.



In juli wordt opnieuw gekeken of het toezicht nodig is.



