Waaghalzen zwemmen in ijskoude Kromme Rijn

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 07:49 uur | update: 08:30 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een groepje waaghalzen gaat vrijdag een duik nemen in het ijskoude water van de Kromme Rijn bij Amelisweerd. Ze doen dit als ontspanningsoefening en onder begeleiding van een adem-coach en iemand die de methodes van Wim Hof aanhangt.



Wim Hof is ook wel bekend als 'The Iceman'. Hij weerstaat vaak extreme kou door in ijsbaden te gaan zitten of naakt bergen te beklimmen. Volgens sommige theorieën is het heel gezond om het lichaam bloot te stellen aan extreem lage temperaturen.



"Heel veel mensen vragen zich af of het gevaarlijk is of ongezond. Maar het is juist andersom. Het is juist gezond, als je je maar goed voorbereidt", vertelde ademcoach Marieke Koesveld vrijdagochtend op Radio M Utrecht.



Ze heeft de deelnemers de afgelopen tijd ademhalingstechnieken geleerd. "Als je gestresst bent, dan adem je vaak te hoog en te snel. Als je dat met simpele technieken kan veranderen, voel je je krachtiger en zelfverzekerder. Je lichaam en je geest kunnen dan meer. Je kan deze technieken gebruiken bij het ijszwemmen en in je dagelijks leven."



