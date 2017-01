Schoolmeisjes aangereden in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 09:41 uur | update: 09:41 uur

Foto: Nieuwegein TV

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein zijn twee meisjes aangereden. Ze fietsten vrijdagmorgen over de Middenweide naar school en kwamen in botsing met een auto.



Een ambulance is uitgerukt om medische hulp te verlenen.



Of de meisjes gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk.



