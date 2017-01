Jarige antivloekbond: "Vergelijk ons werk met dat van een vuilnisman"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 09:18 uur | update: 10:03 uur

Een van de vele campagnes van de bond. Foto: Bond tegen vloeken (Foto 1 van 2) De bond presenteert vrijdag een speciale glossy. Foto: Bond tegen Vloeken (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT/VEENENDAAL - "Soms moet je dus gewoon stevige woorden gebruiken", vindt premier Mark Rutte, die met de uitdrukking "Pleur op!'' veel stof deed opwaaien. Maar met echt vloeken heeft de minister-president moeite, vertelt hij in de Holy!, een heuse glossy die de Bond tegen vloeken vrijdag uitgeeft ter gelegenheid van het eigen eeuwfeest.



"Waarom kies je nou die symbolen, woorden die voor een geloofsgroep hele grote waarde hebben? Dat voel ik, omdat ik zelf bij die groep hoor. Het is voor mij belangrijk! Ik ben dat zelf. Dan denk ik: waarom moet je nou die namen gebruiken in zon context? Zo onnadenkend. Het is allemaal zo volstrekt onnodig", aldus de eerste minister in het blad.



MOEDIG

De Bond tegen vloeken viert vrijdag in Amersfoort het honderdjarige bestaan. Maar na een eeuw strijd wordt er nog stevig gevloekt. Toch gaat de bond moedig door. "Ik vergelijk ons werk met dat van een vuilnisman. Die haalt het vuil op, terwijl hij weet dat er een week later weer een zak staat. Maar toch wil hij Nederland met zijn werk mooier en schoner maken", zegt woordvoerder Frans de Koeijer.



Dat de meeste mensen die vloeken niet echt menen wat ze er op dat moment uitgooien, snappen ze bij de bond zelf ook wel. De club in Veenendaal wil volgens eigen zeggen ook niet belerend zijn. "We willen vooral uitleggen wat een ander stoort en waarom."



RONSLINGEREN

Het gaat niet alleen over misbruik van Gods naam, maar bijvoorbeeld ook om het ongepast rondslingeren van een woord als kanker. Bij iemand die aan die ziekte lijkt, komt dat extra aan.



Dat uitleggen doet de bond onder meer per bus, waarmee ze door het land rijdt. Maar vrijdag is Amerfoort dus dč plek om te zijn voor de jarige organisatie. Hoogtepunt wordt een discussie tussen mensen die heel verschillend tegen vloeken aankijken, onder wie een dominee die vindt dat vloeken een functie heeft en opluchting kan bieden.



De bond kan bestaan dankzij 25.000 donateurs en bijdragen van kerken en enkele bedrijven. Ze draait op negen betaalde mensen.









Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter.

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Reacties van lezers Ja, dat had Rutte even krachtig geroepen, dat "Pleur op". Of het nou K is of een pleuris, maakt wel even verschil (of niet..?). Balkenende was dan nog politiek correcter met "Zo ga je niet met elkaar om" toen iemand een ander een mes in zijn rug gestoken had. Maar dat zijn we van politici gewend: Veel beloftes (een hele bladzijde in de krant van Rutte!) maar 4 of 8 jaar die beloftes links (hebben) laten liggen. Jan uit Amersfoort | 27-01-2017 14:09 uur Alle respect voor hen die niet willen vloeken uit overtuiging van hun geloof!!! Maar ...... als ik dat wel doe, waarom heeft men dan ogenschijnlijk niet datzelfde respect voor mijn overtuiging als atheďst??? Als iemand vanuit zijn overtuiging zijn wil persé wil opleggen aan hen die anders denken ..... dan is dat toch al een klein beetje het prille grondbeginsel van extremisme??? P. uit Utrecht.nl | 27-01-2017 10:47 uur Godverdomme is een verbastering van God verdoem mij. Als je niet gelooft, waarom richt je dan het woord tot God, om hem te vragen je te verdoemen (uit te sluiten) want dat is wat je Hem vraagt. Gestoord. ca uit U | 27-01-2017 10:28 uur

