Fietsster overleden na dubbele aanrijding in Amersfoort

AMERSFOORT - De fietsster die vrijdagochtend betrokken was bij een ongeluk in Amersfoort is overleden. De 47-jarige Leusdense werd op de kruising van het Isseltseveld met de Schiestraat door een auto geschept. Ze kwam daardoor op de grond terecht en werd vervolgens ook nog door een andere auto aangereden.



De bestuurder van de tweede auto had volgens de politie het eerdere ongeval over het hoofd gezien. Daardoor reed deze automobilist het slachtoffer ook nog aan. De fietsster raakte daardoor ernstig gewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze uiteindelijk overleden.



De betrokken automobilisten worden op dit moment gehoord. De kruising werd langere tijd afgesloten voor het overige verkeer in verband met het onderzoek.



