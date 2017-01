Griffioen verslaat De Groot in finale damesdubbel Melbourne

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 11:00 uur | update: 11:32 uur

WOERDEN/OUDEWATER - Jiske Griffioen uit Woerden heeft opnieuw een grandslamtoernooi op haar naam gezet. Samen met haar speelpartner Anniek van Koot won ze de finale van de damesdubbel van de Australian open.



Het duo kwam in Melbourne in actie tegen Diede de Groot uit Oudewater en haar Japanse partner Yui Kamiji. Griffioen en Van Koot waren met 6-3 en 6-2 te sterk voor hun tegenstanders.



Vorig jaar gingen Griffioen en Van Koot in Australië nog onderuit in de finale van het dubbelspel. De Woerdense wist de enkelspelfinale toen wel te winnen en dat was de tweede grandslamtitel op rij in Melbourne.



In de finale van het enkelspel komt Griffioen nog in actie. Ook dan is Kamiji haar tegenstander.



