Pokémon-jagers houden het voor gezien

De Amersfoortse dierentuin was een walhalla voor Pokémon-jagers. Foto: RTV Utrecht

HOUTEN - De populariteit van Pokémon Go in Nederland is tanende. Volgens marktonderzoeker Telecompaper in Houten gaf een op de drie Pokémon-jagers er de afgelopen maanden de brui aan. Het einde van de zomer en de daarmee gepaard gaande start van het schooljaar kan volgens de marktonderzoeker reden zijn dat Pokémon Go aan populariteit inboette.



Eind december bleek dat het spel nog op 1,2 miljoen mobiele telefoons was geďnstalleerd. Drie maanden eerder was dit nog op 1,8 miljoen smartphones.



JACHT

Waar het aantal Pokémonjagers daalde, bleek ook dat de volhardende spelers minder tijd besteedden aan de jacht. Speelden gebruikers in september nog gemiddeld 81 minuten per week met de app, in december zakte dit tot 71 minuten.



Ondanks steeds minder interesse is Pokemon Go nog steeds de app die het meest intensief wordt gebruikt. Meer dan bijvoorbeeld andere populaire spelletjes als Wordfeud en Candy Crush.



CHAOTISCH

Het spelletje was lange tijd een grote hype. Die leidde in onze regio onder meer tot chaotische taferelen langs het spoor en in de Amersfoortse dierentuin.



De politie van Stichtse Vecht riep Pokémon-jagers zelfs op om te helpen in de strijd tegen autoinbrekers.



Reacties van lezers Wees eerlijk, het was toch ook werkelijk te gęnant voor woorden om te zien, hoe enigszins verantwoordelijk veronderstelde volwassenen, als een dolle meute met hun telefoon achter iets aanrenden dat, op keper beschouwd, niet meer was dan een verzinsel van iemand. Erik uit Leusden | 27-01-2017 11:55 uur

