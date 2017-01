Van fatale duw verdachte agent Amersfoort nog aan het werk

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 11:25 uur | update: 15:41 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De agent die verdacht wordt van het veroorzaken van de dood van een arrestant in Amersfoort, is nog gewoon aan het werk. Dat zegt de politie tegen RTV Utrecht.



Het slachtoffer van 68 overleed woensdag in het ziekenhuis, nadat hij vorige week gewond was geraakt aan zijn hoofd. Dat was gebeurd toen de dakloze man in de cel werd gezet voor openbare dronkenschap.



Volgens het Openbaar Ministerie kreeg de arrestant een duw van de politieagent, waardoor hij viel. De agent wordt formeel verdacht van dood door schuld.



De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het OM wacht de uitkomst van dat onderzoek af en laat ook sectie op het lichaam van de man verrichten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers De agent is verdacht dat betekend dat hij nog niet veroordeeld is en onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. misschien heeft de dronken man eerst ook wel geduwd of iets dergelijks jkreijne uit Zeewolde | 27-01-2017 14:03 uur

Nieuwsoverzicht