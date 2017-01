Rijkswaterstaat verhuist loodzware kazemat Vreeswijk-Oost

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 11:40 uur | update: 12:55 uur

De uitgegraven kazemat Vreeswijk-Oost, een verdedigingswerk uit 1936. Foto: Rijkswaterstaat

NIEUWEGEIN - Een kazemat van 1,2 miljoen kilo aan het Lekkanaal in Nieuwegein schuift in februari 150 meter op. Dat is nodig voor de bouw van de derde kolk in de Prinses Beatrixsluis in het kanaal. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben speciaal voor de verhuizing een zwaar gefundeerde glijbaan aangelegd.



De kazemat, een bunker met schietgaten, is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarmee formeel in 1815 een begin is gemaakt om grote stukken land onder water te kunnen zetten in geval van een vijandelijke aanval. De linie staat op de nominatie om Unesco Werelderfgoed te worden.



Rijkswaterstaat gaat tegelijk met de bouw van de derde kolk het Lekkanaal verbreden. Daarvoor moeten in totaal drie kazematten, een schutsluis, een duikerhoofd en twee palengroepen uit de linie verdwijnen.



Overwogen is om die objecten in de nieuwe dijk op te nemen, maar dat zou volgens Rijkswaterstaat geschiedvervalsing zijn. Daarom is besloten om de bouwwerken los in het landschap te plaatsen.



Rijkswaterstaat verwacht veel publieke belangstelling.







Reacties van lezers Het zal wel nodig zijn (kwestie van prioriteiten, snap ik), maar het blijft opmerkelijk dat de unieke structuur van zoiets en met díe status, kan worden aangetast. Het is als een monumentaal pand waarvan de oude massieve voordeur wordt vervangen door een opdekdeur uit de bouwmarkt. Erik uit Leusden | 27-01-2017 13:22 uur

