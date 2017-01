Gewapende overvaller Leen Bakker Overvecht nog spoorloos

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 12:38 uur | update: 12:39 uur

De politie was donderdag snel ter plaatse. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - De politie zoekt getuigen van de gewapende overval op een woonwinkel van Leen Bakker in Utrecht. De voortvluchtige overvaller sloeg donderdag toe bij de vestiging aan de Fransiscusdreef in de wijk Overvecht.



Hij kwam 's avonds rond 20.00 uur de winkel binnen en eiste geld van de medewerkers. Dat deed hij onder bedreiging van een wapen. Hij maakte geld buit en ging er daarna vandoor.



De verdachte is een getinte man van tussen de 18 en 22 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met een opvallende dikke, witte rand. Hij had een zwarte plastic zak met gouden letters erop bij zich.



De politie vraagt getuigen, of mensen die meer weten over de overval, om contact op te nemen.





