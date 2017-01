Justitie beloont gouden tip overval Biltse villa

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 12:26 uur | update: 15:40 uur

Foto: Koen Laureij

DE BILT - Justitie heeft in de zaak rondom de woningoverval in De Bilt een beloning uitgeloofd van 7.500 euro. De drie gewapende daders overvielen vorig jaar een echtpaar in hun villa aan de Holle Bilt. De mannelijke bewoner raakte daarbij lichtgewond.



De verdachten namen een flinke collectie sieraden, waaronder een zeer exclusief herenhorloge van het merk Hublot, en een dure BMW mee. Die auto werd niet veel later uitgebrand teruggevonden in Groenekan.



Opsporing Verzocht en Bureau Hengeveld besteden volgende week aandacht aan de zaak. Dat deden de opsporingsprogramma's eerder ook al. Dat leverde toen meer dan twintig tips op, maar leidde nog niet tot de oplossing.



Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien op NPO 1. Bureau Hengeveld wordt woensdag uitgezonden op RTV Utrecht.



