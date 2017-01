Modeketen Charles Vögele weg uit Nederland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 13:28 uur | update: 14:31 uur

Een van de winkels van Charles Vögele. Foto: Charles Vögele

BREUKELEN - Modeketen Charles Vögele geeft er de brui aan in Nederland. Circa zevenhonderd werknemers, in 95 winkels en op het

hoofdkantoor in Breukelen, verliezen daardoor hun baan. Dat maakte het Zwitserse moederbedrijf vrijdag bekend.



Charles Vögele werd eind vorig jaar overgenomen door het Italiaanse modeconcern Sempione Retail. De nieuwe eigenaren willen zich concentreren op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Voor de Benelux en Duitsland is in de toekomstplannen geen rol weggelegd.



De Nederlandse tak heeft de afgelopen maanden vergeefs gezocht naar mogelijkheden om het bedrijf onder een nieuwe eigenaar voort te zetten. Aangezien dat niet is gelukt, zag de directie geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen.



Charles Vögele heeft winkels in onder meer Soest, Mijdrecht, Culemborg, Woerden, Bilthoven en Nijkerk.



