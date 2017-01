Overstappen in Amersfoort zonder extra in- en uitchecken

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 15:25 uur | update: 15:25 uur

AMERSFOORT - Treinreizigers hoeven vanaf maart niet meer apart in- en uit te checken bij het overstappen van een NS-trein op de Valleilijn. Daarmee wordt een irritatie van veel reizigers aangepakt. Dat meldt het vakblad OV Magazine.



NS en Connexxion wilden vorig jaar al beginnen met een proef, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ging daar niet mee akkoord. Inmiddels zijn nieuwe afspraken gemaakt en keurt de ACM de proef wel goed.



